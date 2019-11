Trump tartozik egy rakás pénzzel Don Johnsonnak

A színészt anno csúnyán átverte az amerikai elnök.

Don Johnson a Tőrbe ejtve! című filmjét, meg az HBO Watchmen sorozatát népszerűsítette tegnap este Jimmy Kimmel műsorában, ennek kapcsán pedig a műsorvezető megkérdezte egy fotóról, amin szerepel a Trump Castle logója. Johnson elmesélte, hogy egy időben elkezdett speciális gyorshajókat tervezni, amikkel meg is döntötte a sebességrekordot vízen, viszont ezeket nagyon költséges volt elkészíteni, úgyhogy szponzorokból finanszírozta. Donald Trump is jelentkezett szponzornak, megállapodtak az árban, még abba is belement, hogy a hajón a logót nagyobbra csináltassa a tervezettnél, de a jelenlegi amerikai elnök sose fizette ki a megbeszélt összeget.

Kiemelt kép: YouTube