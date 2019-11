Jövőre is Alicia Keys vezeti a Grammy díjátadót

Jövőre az eddigieknél korábban lesz majd a gála.

Bejelentette az Amerikai Zeneakadémia a jövő évi Grammy díjátadó műsorvezetőjét, és úgy tűnik, elégedettek voltak Alicia Keys tavalyi munkájával, ugyanis idén duplázni fog, számolt be róla a Vulture. Ami viszont változik, az a gála időpontja, február helyett ugyanis januárra költözik. Jövőre február 10 helyett január 26-án tartják a popipar legnagyobb élő show-ját. Ez egyébként azt is jelenti, hogy jövő héten már a jelöltek listáját is nyilvánosságra hozzák. Egyébként nem példa nélküli, hogy valaki duplázik a gála házigazdájaként, sőt, LL Cool J a rekordtartó, aki ötször is vezette már a Grammy-t. Az idei gála legfontosabb pillanatairól itt írtunk:

