Fésűs Nelly azóta érzi magát nőnek, mióta hozzáment Vajtó Lajoshoz

Peller Mariann ezüsthátú gorillának nevezte Vajtót.

Fésűs Nelly volt a Reggeli vendége, ahol szóba került férje, Vajtó Lajos is, miután a Nyerő Páros című vetélkedőben elég nagy népszerűségre tettek szert. Fésűs elmondta, Vajtót több generáció is megkedvelte, elég sok üzenetet is kap különböző emberektől.

Mint elmondta, „tudni kell bánni” férjével. Kiderült, Vajtó nem engedi feleségének, hogy fellépésekre egyedül vezessen, inkább elviszi, majd haza is hozza:

Ha például én egyedül megyek fellépni, ő sohasem engedi, hogy egyedül vezessek. Mindig eljön velem, mindig elvisz, hazahoz, akármilyen későn jövök. Én azóta tudok nő lenni, mióta a Vajtó Lajos az életemben van

– fogalmazott, Peller Mariann pedig hozzátette: „Kellett melléd egy nagy, ezüsthátú gorilla.”

