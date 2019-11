Mariah Carey szólt, hogy mostantól lehet a karácsonyra hangolódni

Tök kreatívan üzeni ezt nekünk.

Idén 25 éves az All I Want For Christmas Is You című Mariah Carey-sláger, és nem hiszünk neked, ha azt mondod, most úgy olvasod a cikket, hogy nem hallod a dallamát a fejedben.

Mindenesetre Carey kidobott egy isteni videót az Instagramra, amiben azt látjuk, október 31-én még Halloween-kosztümben alszik el a kezében telefont szorongatva, majd amint november 1. éjfélt üt az óra, máris jön a hívás a Mikulástól. Ezt már Carey karácsonyi pizsamában veszi fel, majd azt mondja:

Itt az idő!

Erre felcsendül az All I Want For Christmas Is You, szóval

innentől hivatalosan is lehet a karácsonyra készülni.

Köszönjük meg az énekesnőnek.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Mariah Carey (@mariahcarey) által megosztott bejegyzés, Nov 1., 2019, időpont: 12:00 (PDT időzóna szerint)

Ja, és pár exkluzív, soha nem látott felvételt is kidobott a dal videoklipje kapcsán:

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Mariah Carey (@mariahcarey) által megosztott bejegyzés, Nov 1., 2019, időpont: 5:20 (PDT időzóna szerint)

Kiemelt kép: Instagram.com/mariahcarey