Az megvan, hogy a Jóbarátok karaktereinek hány párkapcsolata volt összesen?

Egy egészen elképesztően csodálatos infografikának hála már ezt is tudjuk.

Huszonöt évvel ezelőtt 1994-ben indult el a Jóbarátok, ami tíz évadot élt meg, és azóta is akkora kultusz veszi körül, hogy bármit, aminek egy kicsi köze is van a sorozathoz – legyen az akár csak egy Central Perk feliratú bögre, még mindig simán el lehet adni akár egy olyan embernek is, aki csak ismétléseket látott a sorozatból a tévében.

Így az, hogy a sorozatról és annak szereplőiről valaki készített pár infografikát, valószínűleg sokakat érdekel. Pláne, hogy ezek az infografikák elképesztően jól is mutatnak, szépen kidolgozottak és izgalmasak, simán ki lehet őket akasztani a nappali falára is.

Mint például az alábbit, ami azt mutatja meg, hogy a hat jóbarátnak hány párkapcsolata/flörtje/házassága volt a sorozat tíz évada alatt.

A díjnyertes jóbarátokos infografikákat Marion Rouayroux készítette, a többit ide kattintva lehet megnézni.

Kiemelt kép: Getty Images