Justin Bieber és Hailey Baldwin tinédzserként szerepelt közös fotón

Baldwin még rajongóként készített közös fotót mostani férjével.

Justin Bieber és Hailey Baldwin jelenleg férj és feleség, bár még hátra van az esküvői bulijuk, amit gőzerővel szerveznek éppen. A két celeb pusztán pár éve jött csak össze, de készült már róluk egyébként közös fotó tinédzserként is, laza 7-8 éve, amikor még Bieber legnagyobb slágere a Baby volt. Azt már eddig is tudtuk egyébként, hogy Baldwin nagy rajongója volt mostani férjének, mielőtt megismerkedtek volna, de mutatunk fényképes bizonyítékot is.

Egyébként pont a héten posztolt nagyon hasonlót Cinthya Dictator és Molnár Tamás, egészen biztosak vagyunk benne, hogy Bieberék náluk látták és irigyelték el a dolgot.

Kiemelt kép: Robert Kamau/GC Images