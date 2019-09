Jeffrey Dean Morgan azzal szívatja a Sziklát, hogy nem elég férfias

Eléggé nagyot futott a Twitteren az alábbi videó, amin Jeffrey Dean Morgan, a Supernatural (magyarul: Odaát) korábbi- és a Walking Dead jelenlegi sztárja látható. Utóbbi sorozatnak megvolt a tizedik évados premierje, a vörös szőnyegen pedig elcsípték a színészt egy beszélgetésre.

A riporter Brandon Johnson elmondta, a Hobbs & Shaw nyári premierjén megivott egy kis üveges tequilát Dwayne Johnsonnal, és most Morganen a sor, hogy ugyanezt megtegye egy üveg whiskeyvel. Sőt, ha akar, üzenhet is a Sziklának.

A színész simán megitta az egész üveggel, majd szívatta kicsit a Sziklát:

A történethez persze hozzátartozik, hogy jó barátságban van a két színész, valószínűleg Johnson válaszolni fog valamikor a trollkodásra.

I think @JDMorgan just started a war with @TheRock with a claim like that. Brave man. Negan vs. Hobbs? 😂 pic.twitter.com/mGcVjoXZ4d

— Brandon Davis (@BrandonDavisBD) September 25, 2019