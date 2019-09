Nem fogsz ma cukibbat látni annál, ahogy Lenny Kravitz meglepi 5 éves rajongóját

Ellen DeGeneres hozta össze a nagy találkozást.

Justin Wilson II pár hónappal ezelőtt szerepelt először Ellen DeGeneres műsorában, mint az interneten felfedezett csodagyerek, aki tökéletesen eldobolta Lenny Kravitz Fly Away című számát a műsorban. Justin akkor még csak 4 éves volt, azóta már 5, most pedig újra előadhatott egy Lenny Kravitz számot, az Are You Gonna Go My Way-t. Amire viszont nem számított, hogy az előadása végén előbukkan maga Lenny Kravitz is meglepetésként. Sőt, Kravitz mellett a másik nagy rajongása Pókemberhez köti, úgyhogy egy Pókember ajándékcsomagot is kapott. Nem fogsz ma már valószínűleg ennél aranyosabbat látni.

Kiemelt kép: YouTube