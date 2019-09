Tom Hanks viccből beállt A Wall Street pillangói közé fotózkodni, de előbb mindenkinek bemutatkozott

Így illik, nemde?

A torontói filmfesztiválon fotózták a Hustlers (magyarul A Wall Street pillangói) című film csapatát Jennifer Lopezzel, Keke Palmerrel, Constance Wu-val, Julia Stilesszal és a rendező Lorene Scafariával.

Hirtelen megjelent Tom Hanks, aki épp arrafelé promózta saját, A Beautiful Day in the Neighbourhood című új moziját, és szerencsére videó is készült a fura találkozóból.

Hanks felkiáltott, mikor meglátta a csapatot:

Ó, helló! Őszinte leszek: nincs rajtam se rúzs, se semmi, de odaállhatok hozzátok egy képre?

Lopezék nyilván igent mondtak, a rövid videó legérdekesebb pontja kétségtelenül ezután jött: a csapat közepén álló JLo már tárta szét a karját, hogy megölelgesse Hanks-szet, ő viszont »Csak egy pillanat!« felkiáltással előtte egyesével bemutatkozott mindenkinek.

A Variety-é az érdem, hogy ezt rögzítették:

Tom Hanks is simply the best | Variety Studio at #TIFF19 presented by @ATT pic.twitter.com/ynHvOyiEWt — Variety (@Variety) September 9, 2019

Kiemelt kép: Instagram.com/variety