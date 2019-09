Közösségi oldalán mondta el, hogy mit ismételget folyton az Ázsia Expressz műsorában a nagybátyja.

Gáspár Zsolt már a Srí Lanka-i kisiskolásoknak is egy cigány kifejezést tanítgatott és azóta is úton útfélen azt kiabálja, hogy szoszi mo. Unokahúga, Gáspár Evelin most közösségi oldalán mondta el, hogy mit jelent, amit az Ázsia Expressz adásaiban hallhatnak a nézők.

Szoszi Mo azaz mizu more 😂 Sokan nem tudják, hogy mit jelent, de Zsolti miatt szlogenné vált, amióta az @azsiaexpressztv2-ben használja.

