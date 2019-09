A félmeztelen Harry Styles-tól garantált az instant peteérés

Szexizős magazinfotó készült róla.

A The Face magazin új száma négy különböző címlappal is megjelenik, négy különböző híres zenésszel a címlapon. Harry Styles, Tyler The Creator, Dua Lipa, és Rosalía is kapott egy-egy címlapot, de a legérdekesebbet már a címben ellőttük, az egykori One Direction sztár ugyanis óriási szívességet téve millióknak félmeztelenül fotózkodott, valószínűleg nagyon sok ember nyelt mellé a képet meglátva.

Dua Lipa viszont furára vette a figurát, a címlapon nyuszifüles sapkát visel, a magazinfotóján pedig konkrétan egy élő kaméleont visel.

Tyler The Creator ugyanabban az öltönyben és szőke parókában van, mint amit idei lemezének, az Igornak a promóciós anyagaiban, míg a katalán popsztár, Rosalía ruhája már-már egybefolyik a növényzettel.

Kiemelt kép: Theo Wargo/WireImage