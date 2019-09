Harry Styles-nak új frizurája van, rajongói gyászolják a régit

Finoman szólva se elégedettek az újjal.

Harry Styles vasárnap Olaszországban volt, a sztárt felismerő rajongók pedig rögtön megragadták az alkalmat pár közös szelfihez. Ezeket egy rajongói oldala meg is osztotta tegnap, a képek tanúsága alapján pedig az egykori One Direction tagnak új frizurája van, ami a képek alapján egy picit olyan, mintha mondjuk magának vágta volna.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon HARRY STYLES. (@thisharrystyles) által megosztott bejegyzés, Szept 1., 2019, időpont: 8:46 (PDT időzóna szerint)

A színész jóformán mindig dús, hullámos hajáról volt többek között ismert, így sejthető volt, hogy rajongói nem fogadják majd jól ezt az éles váltást. Gyakorlatilag össznépi gyászban törtek ki.

mood after saw harry new hair style pic.twitter.com/NAiw5p0fne — Media (@callmemdia) 2019. szeptember 1.

What did you do your hair @Harry_Styles pic.twitter.com/00pH9cqOg5 — One Direction Stan (@OverAgainM) 2019. szeptember 2.

Egy felhasználó megjegyezte, hogy most tök hasonlít vele a Stranger Things sztárjára, Charlie Heatonra, egy másik pedig rácsodálkozott, hogy mintha átvette volna egykori bandatagjának, Louis Tomlinsonnak a régi, One Directionös frizuráját.

what kind of jonathon byers looking ass type hair cut is this.. is harry styles okay? pic.twitter.com/QjkUnz8o17 — nicole ‎✵ (@FifthJauregui_) 2019. szeptember 3.

EXPLAIN TO ME HOW HARRY AND LOUIS HAVE SWAPPED FACIAL HAIR AND STYLES I AM HAVING AN OUT OF BODY EXPERIENCE pic.twitter.com/DBySFadV5u — katie (@KISSYFTLOUIS) 2019. szeptember 1.

