15 év után nem kívánom a férjemet

Az elhidegülés, a vágy hiánya rengeteg kapcsolatban felütheti a fejét. Nem törvényszerű, hogy a vágy eltűnjön a párkapcsolatokból, lehet érte tenni. A randizásokkal és egyéb önálló feladattal is visszaszerezhető az erotika a mindennapokba. Ha neked is nehéz a párkapcsolatod valamilyen ok miatt, ha a bizalmad veszett el, ha megcsaltak és nem tudod feldolgozni, várjuk a leveled az igyjartam@24.hu email címre.

Tizenöt éve vagyunk házasok a férjemmel, és legalább öt-hat éve annak, hogy egyáltalán nem akarok vele lefeküdni. Kerülöm a szex témát, nem akarok vele még csak csókolózni sem. Utoljára, amikor szeretkeztünk, úgy éreztem, mintha egy idegen férfivel lennék egy ágyban. Hosszú út vezetett idáig, a férjem sokat tett azért az évek alatt, hogy elhidegüljünk egymástól. Akkor, amikor éreztem, hogy gond van, hogy nem kívánom, szóltam neki, kértem, hogy menjünk terápiára, de ő hallani sem akart róla, most se szeretne. Annyi változás történt, hogy most már ő is szeretne tenni kettőnkét, legalább egy éve annak, hogy elmondta, vissza akar hódítani. Sajnos ez nekem nem megy egyik napról a másikra, hogyan tudnék tenni azért terápia nélkül, hogy mindketten egy irányba induljunk el, egymás felé?

Az olvasói levelet Klárától kaptuk, akinek megváltoztattuk a nevét, hogy megtartsuk névtelenségét. Olvasónk azzal a gonddal szembesült, amivel rengeteg házaspár: mit lehet tenni, ha idővel eltűnik a vágy a kapcsolatból?

Mit lehet tenni?

Akkor, amikor házaspárként két ember ennyire elhidegül egymástól, sosem csak egy ember a hibás, hanem mindketten 50-50%-ban felelősek azért, amit tettek. Az, hogy olvasónk felismerte korábban, hogy gond van, és szeretett volna akkor változtatni, a lehető legtöbb, amit tehetett. Az már viszont gond, hogy évek teltek el úgy, hogy a férje nem tudta kezelni a problémát és nem is volt nyitott a megoldások keresésére. Most már az, viszont eltelt annyi idő, hogy ketten, segítség nélkül iszonyatosan nehezen fognak tudni ezen változtatni. A női libidóhiány ellen lehet tenni, és elképzelhető, hogyha a szex a helyére kerül, akkor a párkapcsolat egyéb területén is jelentős változás érhető el, önmagától. Viszont ez fordítva is igaz, lehetséges, hogy a párkapcsolatban a szex azért sérült ekkorát, mert valamilyen komoly krízis történt: megcsalás, bizalomvesztés, egzisztenciális válság, haláleset, családi problémák.

A vágy hiányát, amennyiben nem köthető valamilyen komolyabb eseményhez a párkapcsolatban, akár hormonális betegség is okozhatja: a prolaktin szint változása, a pajzsmirigy túl- vagy alulműködése, az ösztrogén szint változása például. Érdemes tehát először a hormonrendszert kivizsgáltatni a háziorvossal, vérvétellel, majd ezek után ha kiderül, hogy minden hormon a helyén van, az alábbiakat javaslom tenni.

Minden este elalvás előtt erotikus regényeket kellene olvasni, közvetlenül alvás előtt, ez segíteni fogja a vágy felébresztését. A pornónézés vagy a szex kimondottan kerülendő dolgok, legalább 2-3 hét teljen el úgy, hogy az erotikus novellákat olvassa elalvás előtt.

Az olvasással egyidőben a randizásokat kötelezően be kellene iktatni a mindennapokba, azaz legalább heti 1-2 lopott alkalmat kellene találni arra, hogy minőségi időt töltsenek együtt. A legjobb lenne ott kezdeni, ahol megismerkedtek, ha még megvan az az étterem, ahol életükben először randiztak együtt, vagy a park, ahol először elcsattant a csók, akkor ezek legyenek a randihelyszínek. Innen már szépen alakulhatnak a beszélgetések, a feltétel az, hogy a randizás alkalmával nem szabad a gondokról beszélni, nem jöhet szóba senki hibáztatása, semmilyen anyagi gond, vagy a gyerekekkel való problémák. Csak és kizárólag kettejükről beszélgessenek, vagy arról, milyen szép a telihold. Más esetben romboló hatású lesz, és kudarcélményként fogják megélni.

Szexuálterápián sokszor találkozni olyan párokkal, ahol a nőben valami valamikor eltört, és mindketten úgy vélik, hogy szinte lehetetlen visszahozni azt, ami volt. Nem lehetetlen, sok-sok törekvés, akarás és szeretet szükséges ahhoz, hogy a kapcsolat újraéledjen, és ha egy pár szán erre időt, akkor mélyebb érzelmekkel teli, minőségileg tartalmasabb és szerelmesebb időszak várhat kettejükre, akárhány éves is a házasság.

Ez meg micsoda? Az Így jártam a 24.hu párkapcsolati blogja, ahol megoszthatod a saját tapasztalatod, elküldheted a véleményed mások történeteivel kapcsolatban, és leírhatod, te hogyan jártál hasonló helyzetben. A leveleket az igyjartam@24.hu email címre várjuk, aggódnod pedig nem kell: a nevedet mindenképpen megváltoztatjuk.

A sorozatunk többi cikkét ide kattintva olvashatod el.

Kiemelt kép: Besenyei Violetta