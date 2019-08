Mia Khalifa a HARDtalkban elmondta, a családja kitagadta őt a pornózás miatt

Mia Khalifa volt pornószínésznő a BBC HARDtalk című beszélgetős műsorában volt meghívott vendég, ahol Stephen Sackurnek beszélt a felnőttfilmiparba való belépéséről. Kiderült, hogy a családja semmit nem tudott a munkájáról.

– mondta Khalifa, aki lázadásból lépett be az iparba.

Elmondta azt is, hogy soha nem érezte magát vonzó nőnek, a főiskola alatt sem kapott bókokat, és miután megszerezte a diplomáját, lefogyott kicsit, másképp kezdtek rá nézni. Emiatt belépett a pornó világába, hogy a dicséretek el ne tűnjenek.

The Yanks are sleeping… here’s U.K.-only link to my full interview with @stephensackur on @BBCHARDtalk. Will also be airing a few times today on BBC World News TV. https://t.co/8ZY6CrrqMJ pic.twitter.com/2gSA8x0Hkz

— Mia K. (@miakhalifa) August 26, 2019