Túl sokat kellett várni Taylor Swiftre, ezért pizzát küldött a rajongóinak

Taylor Swift a Good Morning America című reggeli műsorban élőben debütál majd új albumával, ami a Lover címet kapta. Erre már annyira várnak rajongói, hogy el sem mozdulnak a kordonok mögül.

Ezt látva, Swift egy rakat pizzát küldetett a fanoknak, amit apja, Scott Swift és az énekesnő csapata osztott szét az utcán. Marketinghúzásnak se rossz:

.@taylorswift13’s team – and her dad Scott – brought pizza to the fans waiting in line for her to perform on @GMA tomorrow! #TaylorSwiftOnGMA pic.twitter.com/5amx5y4krX

— Good Morning America (@GMA) August 22, 2019