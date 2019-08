Még csak egy napja van Budapesten Mihalik Enikő, de már a kórházat is megjárta

Nem nagy a baj, de biztosan kellemetlen.

A modell augusztus 19-én érkezett meg Magyarországra, miután a barátaival Ibizán nyaralt és InstaStoryban azonnal be is jelentkezett a Hősök teréről.

Elmondta, hogy egy munka miatt van jelenleg Budapesten, de az augusztus 20-a hozott egy kis szerencsétlenséget is számára. Mihalik Enikőt ugyanis kisebb baleset érte, sérülését pedig a kórházban látták el, így most be van kötve az ujja. Mivel azt írja, hogy majdnem sült ujjakat csinált, ráadásul egy konyha van a háttérben, ezért minden bizonnyal megégethette magát.

Kiemelt kép: Instagram/@eniko