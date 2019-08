Nicki Minaj már felvette a leendő férje nevét, összezavarva mindenkit

Leadták már a papírokat, ki kell mondaniuk az igent záros határidőn belül a törvények szerint, ami lehet, hogy megtörtént a héten.

A Queen Radio legutóbbi adásában Nicki Minaj azt mondja, hogy 90 nap, vagyis kábé három hónap múlva férjhez megy.

Azóta eltelt picit több, mint egy hét, ami sokkal kevesebb, mint kábé három hónap, de a rapper Twitteren megváltoztatta a nevét Mrs. Petty-re, ami azt jelenti, hogy Kicsinyesné, de egyben a pasijának, Kenneth Petty-nek a neve is.

Teljesen összezavarta ez követőit, akik most azt találgatják, hogy a rapper már házas-e, vagy csak szokja Twitteren leendő férje felvett nevét. Az E! News egyébként kiderítette, hogy a pár beadta a szükséges papírokat már, viszont ahhoz, hogy érvényes legyen a házasság, ki kell mondaniuk az igent 90 nap belül, vagyis a rapper valószínűleg inkább úgy értette, hogy hozzámegy 90 napon belül, mintsem 90 nap múlva. Tehát akár az is simán lehet, hogy az elmúlt majdnem másfél hétben hivatalossá tették a házasságot törvényesen. Ugyanakkor már a kérdéses rádióműsorban is férjeként hivatkozott Petty-re Minaj.

Kiemelt kép: Gilbert Carrasquillo/GC Images