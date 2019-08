Kylie Jenner napszemüvegével akár hegeszteni is lehetne

Bitang ronda napszemüveget villantott 70 milliárdos bérelt yachtján.

Kylie Jenner éppen születésnapját ünnepli hosszan nyaralással, ennek keretei közt pedig meglátogatta azt az olasz helységet is, ahol Leonardo DiCaprio is lazít éppen.

Miután megnézte a város, kibérelt egy 250 millió dolláros, átszámolva majdnem 70 milliárd forint értékű yachtot, hogy Capriban folytassa az ünneplést, számol be róla a Daily Mail. A Kardashian-klán legfiatalabb tagja most posztolt is Instára a yachtról, megvillantva tiri-tarka bikinijét, de nincs az a sokfajta szín és minta, hogy elvonja a figyelmet a furcsa alakú, benga szemüvegéről, ami pont úgy néz ki, mintha hegeszteni készülne vele. Gyakorlatilag felér egy maszkkal.

Kiemelt kép: James Devaney/GC Images