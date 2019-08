Kipakolták, üresen áll Vajna Tímea gyémántüzlete, a Dorottya Diamond Palace

Bár a cég még a tavalyi évről szóló, elvileg május 31-i határidős beszámolóját sem adta le, az kiderült, hogy az alkalmazottakat mind kijelentették a cégből, aminek egyébként a telefonszámai is megszűntek és az üzletét is kiürítették.

Még a TV2-n futó kétrészes riportban beszélt Andy Vajna özvegye arról, hogy nemcsak a Mr. Funk kasszájából szedték ki a pénzt a dolgozók, de a gyémántos cégük is elég rosszul áll, a többi között amiatt, mert „folyton loptak belőle”. Hogy ez pontosan mit jelent, nem tudni, de tény: ne akarjon senki a Dorottya utcában gyémántokat venni, ugyanis zárt ajtókba ütközik. Szó szerint.

A Dorottya Diamond Palace Kft. az Opten céginformációs adatai szerint négy éve négy alkalmazottal indult, amiből egy hónappal későbbre tizenhat lett. A legtöbben 2016 szeptemberében dolgoztak a Dorottya utca 6. alá bejegyzett üzletben, tavaly már csak tizenketten, az idei áprilisi tízfős létszám pedig májusra lenullázódott, azaz mindenkit elküldtek. Ez felkeltette érdeklődésünket, ezért megpróbáltuk telefonon elérni a boltot, de a telefonszámuk már nem él.

Így aztán elmentünk a Vörösmarty tértől nem messze fekvő üzlethez, aminek bejáratán hatalmas lánc és lakat tudatja, hogy itt bizony már nem lehet ékszereket beszerezni. Az üzlet, ami korábban a többi között az azóta kivonult COIN luxusboltnak is helyet adott, teljesen üres, a bútorok is eltűntek, csak egy-két munkást láttunk.

Mint megtudtuk, a bolt már május elején bezárt, ami egybecseng a cég létszámadatainak változásával.

Július elején írtuk meg, hogy nemcsak a fánkos, de a gyémántos cégén is végrehajtás van Vajna Tímeának: az özvegy akkor azt válaszolta, tulajdonosi kölcsönről van szó, de ezekért az ügyekért már nem is ő a felelős, hanem a szingapúri cégen keresztüli ügyvezető, Arik Herman. Azóta találtunk még egy végrehajtást a cégen, ami az előzővel ellentétben nem az adóhatósághoz, hanem egy mezőtúri közjegyzőhöz tartozik. Emiatt Vajna Tímeához fordultunk, aki azt mondta, ebben az ügyben már Hermant keressük. A kft. cégadatai közt a kapcsolatnál az Ecovis ügyvédi irodát adták meg, megkerestük őket is, adjanak felvilágosítást, hozzájuk tartozik-e még a cég képviselete, illetve mi történik a gyémántforgalmazó céggel: csődöt jelentett, felszámolják vagy csak elköltözik?

Háromszor kerestük az ügyvédi irodát, az első két alkalommal választ ígértek, majd azt mondták, szabadságon van a munkatárs, akihez a cég tartozik, más pedig nem tud nekünk segíteni.

A Magyar Országos Közjegyzői Kamarához fordultunk, hogy felvilágosítást kapjunk az ügyről, ők viszont a titoktartási kötelezettségre hivatkozva nem válaszoltak.

Megkerestük a Caprice céget is, aminek a gyémántjait a Dorottya Diamond Palace-ban forgalmazták és ami a cég szakmai partnere is lett. A cég szentendrei gyárának vezetékes telefonszáma – a Dorottya utcai boltéhoz hasonlóan – ki se cseng, előfizető nem kapcsolható. E-mailes megkeresésünkre azt írták, forduljunk a Dorottya Diamond Palace-hoz, így körbeértünk. A Caprice International Hungary Kft. ügyvezetője egyébként Arik Herman – a június 18-i Cégközlöny alapján ezen a cégen is van egy NAV-végrehajtás.

Úgy tűnik, Vajna Tímea, ahogy a Tények Plusz riportjában fogalmazott, elbúcsúzhat a gyémántos cégétől. Arról, hogy más érdekeltségei hogyan alakultak férje januári halála óta, itt írtunk bővebben.

