Tori Spelling szomorú, hogy sose kérték fel az amerikai Feleségek luxuskivitelbenre

Vigasztalódhat a hamarosan visszatérő Beverly Hills 90210-zel.

Tori Spelling hamarosan visszatér a Beverly Hills 90210 folytatásában, ami miatt a legtöbben még ma is emlékeznek rá, ennek kapcsán pedig sorozatbeli kollégájával, Jennie Garth-tal szerepeltek Jenny McCarthy podcastjében, utóbbi pedig megkérdezte Spellinget, hogy szerepelne-e a Real Houswives of Bevery Hills című reality-ben, ami jóformán az amerikai Feleségek luxuskivitelben.

Sose kértek fel, és az az igazság, hogy ez nagyon elszomorít.

Garth hozzátette, hogy őt már felkérték, hogy szerepeljen, de visszautasította, mondván, hogy semmi sem áll tőle távolabb, mint az reménytelen háziasszonyság. Spelling viszont nagyon is szeretné, ha szerepelhetne a műsorban.

Nos, én Beverly Hills-ban születtem, szóval ez mellettem szól. Ezen túl házas vagyok egy rakás gyerekkel, a dráma mindenhova követ engem.

A reality producere egyébként történetesen pont az az Andy Cohen, akinek beszélgetős műsora is van a Bravón, így rögtön szóba is hozta a dolgot, de gyakorlatilag csak megismételték, hogy szívesen szerepelne, ráadásul több szereplőjével is jóban van a műsornak. Így akár még fel is tűnhet a jövőben, bár Cohen egy szóval sem tesz erre ígéretet.

Kiemelt kép: YouTube