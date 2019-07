P. Diddy-ről azt pletykálják, hogy egy 22 éves lánnyal jár, ami több szempontból is nagyon érdekes

Lori Harvey-val, aki egyáltalán nem mellékesen Steve Harvey lánya.

Sean Combs – aki volt már Puff Daddy, P. Diddy, Puffy és Diddy is – idén lesz 50 éves. A pletykák szerint pedig úgy néz ki, hogy összejött egy 22 éves modellel, Lori Harvey-val. A Cosmopolitan szerint egy több szempontból is izgalmas, úgyhogy most megpróbálom röviden összefoglalni ezt az egészet, de nehéz lesz, mert ilyen kusza kapcsolatok csak a Kardashianoknál szoktak megesni.

Mivel Diddy-ről mindenki tudja, hogy kicsoda, így inkább ismerjük meg kicsit jobban a sztori másik főszereplőjét, Lori Harvey-t. Nem ő a legismertebb celeb a világon, de dolgozott már a Dolce&Gabbana kifutóján és állítólag volt némi köze a rapper Future-höz, Trey Singzhez és Lewis Hamiltonhoz is. Sőt, állítólag Justin Combs-szal is járt, aki pedig nem más, mint Diddy 25 éves fia.

Lori Harvey a TMZ szerint nagyon jóban van a Combs családdal, már csak azért is, mert Diddy és Lori Harvey apja, vagyis Steve Harvey(!) is évek óta barátok. Lori Harvey még arról is megemlékezett Instagramján, amikor 2018 novemebrében elhunyt Diddy exe, Kim Porter.

A pleykák, miszerint Diddy és Lori Harvey együtt lehetnek, idén márciusban indultak, amikor kettesben látták őket egy fesztiválon, később pedig a malibui Nobuban egy vacsorán. A Napokban pedig New Yorkban fotózták le őket, ahogy gyakorlatilag összeöltözve, mindkettenf ehér felsőben és csíkos nadrágban flangáltak.

Ha nincsenek is együtt, azért ez legalább egy kérdést felvet. Például azt, hogy

mégis miért öltözöl össze az expasid apjával.

Az meg már egy teljesen másik kérdés, hogy mit szól ehhez az egészhez Steve Harvey.

