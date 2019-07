Egyikünk sem volt leszbikus, mégis összejöttünk

Közel járok a harminchoz, de még nem találtam meg az igazit. Az elmúlt tíz évben több férfi is volt az életemben, de valahogy nem volt meg közöttünk az összhang. Két éve egy társas út során megismerkedtem Kittivel. A két hét alatt összebarátkoztunk, hasonló cipőben járt a párkapcsolatokat tekintve mint én. Az utazás után is gyakran összejártunk és hamar felfedeztük egymásban azokat az értékeket, melyeket eredetileg a férfiakban kerestünk. Egyikünk sem volt leszbikus, soha nem is vágytunk más nővel ilyen jellegű kapcsolatra, még a kíváncsiság szintjén sem. Mégis összejöttünk és össze is költöztünk. Ez a kapcsolat fél évig tartott, egy baleset vetett neki véget, amiben Kitti meghalt. A baleset óta eltelt közel másfél év, és azóta nem volt másik nő az életemben, de nem is vágyom másik nő társaságára. Több férfival is ismerkedtem, de nem találom meg bennük azt, amit mindig is kerestem egy férfiban, viszont Kittiben megtaláltam. Másfél éve vívódom, hogy ki vagyok, és merre tovább! Segítségét előre is köszönöm.