Lindsay Lohan most épp nagyon fura ausztrál akcentussal beszél

Lindsay Lohan volt már minden: színésznő, énekesnő, Paris Hilton barátnője, klubtulajdonos és egy kicsit talán őrült is, legújabb videója szerint pedig most épp ausztrál lett. Legalábbis posztolt egy rövidke felvételt Instagramjára, amin miközbn rommá van filterezve az arca, azt mondja nagyon durva ausztrál akcentussal:

– aminek az első felét nehéz lefordítani, mert annyira ausztrál, hogy arra magyar kifejezések sincsenek, de a lényeg, hogy beköszönt Ausztráliából, és nemcsak az ausztrál szleng, de az ausztrál akcentus is azonnal ráragadt.

A post shared by Lindsay Lohan (@lindsaylohan) on Jul 20, 2019 at 11:30pm PDT



Ahogy évekkel ezelőtt egyszer már elkezdett valami lehetetlen akcentussal beszélni, amikor egyszerre tűnt britnek, franciának és orosznak.

#LindsayLohan has a new speaking accent/mannerism – and it is the most odd and fascinating thing!! Watch HERE! https://t.co/jOGRRXg2lG pic.twitter.com/9beQWIspSQ

— Perez (@ThePerezHilton) November 1, 2016