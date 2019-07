Tom Cruise hasonmása a fotósokat is megtévesztette a Comic-Conon

Még a hangja is teljesen hasonlít.

Tom Cruise is ott volt San Diegoban a Comic-Conon a Top Gun folytatását promózni, ennek kapcsán pedig mondott érdekes dolgokat a Trópusi vihar kapcsán is, ahogy arról mi is beszámoltunk.

Viszont a geek Mekkában volt egy férfi is, aki egyrészt Cruise ikonikus Top Gun dzsekijének mását viselte, továbbá kiköpött mása volt aviátor napszemüvegben a színésznek. Olyannyira, hogy a lesifotósokat is teljesen megtévesztette, derül ki a TMZ két videójából, ugyanis rögtön megrohamozták. A videón jól hallani a rengeteg fotókattanást is. A TMZ videósa ugyanakkor rájött, hogy nem a filmsztár az, csak egy ügyes hasonmása, sőt, amikor megszólal, megjegyzi, hogy még a hangja is teljesen olyan, mint Cruise-nak.





Kiemelt kép: Michael Kovac/Getty Images, Advanced Imaging Society