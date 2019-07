Will Smith fia öregen = Nagy Feró

Will Smith is kipróbálta fiaival a FaceAppot.

Tovább söpör végig ismerőseink mellett a celebeken is a FaceApp láz, amiből természetesen mi sem maradtunk ki a mókából, és eljátszottunk az egyébként a szakértők szerint adatvédelmi szempontból nem túl biztonságos applikációval.

Most Will Smith öregítette meg magát és két fiát, a fiatalabbik, Jaden, aki a fotó közepén található pedig kiköpött Nagy Feró lett. A színészt pedig a fiatal Morgan Freemanhez hasonlították a kommentelők.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon July 17, 2065 Will Smith (@willsmith) által megosztott bejegyzés, Júl 17., 2019, időpont: 1:03 (PDT időzóna szerint)

Egy kommentelő azt is megjegyezte, hogy a képen a mozisztár akár a fia is lehetne Jadennek, aki nemrég egyébként szakmát váltott zenészről feltalálóvá, aki dalokat is feltalál.

Will Smith fia úgy döntött, hogy feltaláló lesz Meg akarja menteni a hajléktalanokat és ivóvizet akar biztosítani a rászorulóknak.

Kiemelt kép: Pascal Le Segretain/Getty Images