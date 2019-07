Beyoncé nem akarta, hogy a hercegi pár lássa a bugyiját, ezért bénán takargatta magát

Mi is írtunk arról a csodálatos pillanatról, amikor Beyoncé és Meghan hercegné találkoztak Az oroszlánkirály londoni premierjén, de egy videónak hála most már azt is tudjuk, hogy nemcsak egy ölelés történt akkor.

Beyoncé – aki hangját adta az egyik főszereplőnek – a bemutatóra egy durván magasan sliccelt ruhában érkezett, csak remélni tudjuk, hogy viselt alatta fehérneműt.

Az énekesnő érezhette is, hogy egy kicsit merész a ruhája ahhoz, hogy a brit királyi család tagjaival találkozzon benne, ezért a problémát azzal orvosolta, hogy fogta a táskáját és azzal szorította össze szoknyáját.

Prince Harry and Duchess of Sussex Meghan Markle meet Beyoncé & JAY-Z. 🦁👑💛 pic.twitter.com/SveJX9kDez — BEYONCÉ LEGION (@BeyLegion) July 14, 2019

Hasonló helyzetben anno Gerry Halliwell a Spice Girlsből nem volt ilyen visszafogott Károly herceggel.

Kiemelt kép: Niklas Halle’n-WPA Pool/Getty Images