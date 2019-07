R. Kellyt letartóztatták Chicagóban

Újabb 11 tétel került fel a zenész bűnlistájára.

Az énekest csütörtök este 7 óra körül vették őrizetbe a New York-i nyomozók, miután már szexkereskedelemmel is vádolják – írja a DailyMail. R. Kelly bűnlajstromára múlt hónapban újabb 11 tétel került fel, – úgy mint a gyerekpornográfia vagy az igazságszolgáltatás akadályozása – amiket továbbra is tagad.

A zenész legutóbbi tárgyalásán egy videófelvételt is bemutattak, amin R. Kelly egy 14 éves lányal látható. Eddig összesen négy nő vádolja Kellyt szexuális visszaéléssel, közülük hárman szintén kiskorúak voltak az incidens idején.

Ha az énekest bűnösnek találják a 21 vádpontban, akár 30 év börtönbüntetést is kaphat.

Kiemelt kép: Dr. Billy Ingram/WireImage