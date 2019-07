A kupak-kihívás kivételesen nem veszélyes, ellenben látványosan értelmetlen

2019 nyarának új őrülete annyiban különbözik rögtön az eddigi kihívásoktól hogy ezt celebek indították. Magyarországra viszont még nem ért el, de a cikkben lehet szavazni, hogy ki legyen az első hazai celeb, aki pörgőrúgással megy neki egy üvegnek.

Nem lenne igazi ez a nyár, ha nem terjedne el egy újabb tök értelmetlen kihívás a neten

– gondolta valaki, és lerúgta egy üveg kupakját. Na, hát valahogy így születhetett meg az idei nyár kihívása, a Bottle Cap Challenge, vagyis a Kupak-kihívás, amit az előbb már nagyon röviden összefoglaltam, bővebben pedig abból áll, hogy egy pörgőrúgással el kell távolítani egy üvegről a kupakját, természetesen egy működő kamera előtt.

Ahogy a legtöbb kihívásnak, úgy nyilván ennek sincs értelme, de legalább látványosabb, mint mondjuk a jeges vödrös kihívás, amikor boldog boldogtalan öntötte magára a hidegvizet.

Mondjuk ez a kihívás egy kicsit többet is kíván egy vödör víznél, mert nemcsak egy üveg, egy kupak meg egy kamera kell hozzá, hanem egy kis ügyesség is, de leginkább tehetség ahhoz, hogy az ember képes legyen véghezvinni egy pörgőrúgást, méghozzá úgy, hogy azzal lecsavarja(!) az üvegről a kupakot.

A Stuff azt írja, hogy a nyár aktuális hülyesége egyébként onnan indult, hogy feltehetően pár bokszoló elkezdett szórakozni, a dolog pedig akkor csúszott át mainstreambe, amikor a UFC-harcos Max Holloway kihívta az énekes John Mayert, aki nyilván elfogadta a dolgot és egy lassított felvételen lerúgta a kupakot.

Mayer aztán továbbpasszolta a dolgot az ügyeletes akciósztárnak, Jason Stathamnek, aki pedig olyat rúgott, hogy onnan nem volt megállás.

A fenti videót pár nap alatt több mint 15 millióan nézték meg, így rendesen elindult az őrület, sorra rúgják le az emberek a kupakokat az üvegekről. Az alábbi videóban több celeb is teljesítette a kihívást, például – szinte egyedüli nőként – Ellie Goulding, aki mondjuk kicsit csalt, mert nem csak letette egy asztalra az üveget, hanem tartotta azt valaki neki. Megcsinálta még a kihívást Connor McGregor, Diplo és Donnie Yen kínai színész és harcművész is, aki megfejelte a dolgot azzal, hogy a szemét is bekötötte.

A kihívás mögé most kivételesen nem rejtett senki semmilyen jótékonysági akciót, így valójában még kevésbé van értelme, mint a jeges vödrös őrületnek, de legalább nem olyan veszélyes, mint mondjuk a fahéjevés, a mosókapszula lenyelése, az ételek csomagolással együtt való elfogyasztása, vagy az, hogy néhányan direkt csúsztak el egy földre dobott banánhéjon.

Itthon egyelőre nem láttunk egy celebet sem, aki kupakot rugdosna, de az alábbiakban lehet szavazni, hogy ki legyen az első, hátha meg is teszi.



Ki legyen az első magyar celeb, aki lerúgja a kupakot?

Kiemelt kép: Instagram/Jason Statham