Máshogy nem is érdemes.

Az internetet új lázban tartó dili most éppen a Bottle Challenge nevű kihívás, aminek a lényege, hogy emberek pörgőrúgással próbálnak meg kinyitni egy zárt üveget, pont úgy eltalálva, hogy a kupak kicsavarodjon, nem lerúgva az üveget lehetőleg a helyéről. Ehhez Jason Statham is csatlakozott, és sikerrel teljesítette is. Íme a videó az akciósztárról, ahogy lassítva kicsavar lábbal egy üveget:

Kiemelt kép: Tony Barson/FilmMagic