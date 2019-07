Köllő Babett: A barátaimat nem a nemi identitásuk alapján választom meg

Köllő Babett Instagramján szólalt meg a homoszexualitásról egy közös kép alatt Pusztai Olivérrel, kiállva az előítéletek ellen.

Én is álmodtam egy világot! Egy olyan világot, ahol nem címkézünk, ahol nem azt nézzük, hogy a szomszéd kertje miért zöldebb – hanem nap mint nap mi is gondozzuk a sajátunkat és tán még szebb is lesz -, ahol nem nézzük hogy ki kit szeret és minden embert olyannak fogadunk el, amilyen.