Csak hiszed, hogy otthon vagy a celebek szerelmi életében

Beindult a vakáció, mi viszont rögtön egy teszttel indítjuk a szünidő elejét: teszteld le, mennyire vagy képben a celebek párkapcsolati helyzetével!

Azt a legtöbben tudják, Robert Downey Jr. hosszú évekig Sarah Jessica Parkerrel járt, vagy éppen azt, hogy Seal és Heidi Klum is házas volt sokáig. Most egy picit nehezebbeket kérdezünk, amihez alaposan képben kell lenni, vagy legalább emlékezni a múlt nagy celebrománcaira. Fel tudod sorolni az összes híres színésznőt, aki együtt volt Billy Bob Thorntonnal? Emlékszel még Jennifer Lopez Alex Rodriguez előtti híres pasijaira Ben Afflecken kívül? Dereng még, hogy melyik magyar híresség járt Harsányi Leventével? Most letesztelheted a celebpár tudásodat!



Kiemelt kép: Ke.Mazur/WireImage