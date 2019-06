Gombos Edina újra Magyarországon van

Várkonyi Andreának köszönhetően pedig láthatjuk is, változott-e az évek alatt.

A TV2 azóta már megszűnt Aktív című műsorának műsorvezetője, Gombos Edina négy éve költözött ki családjával Amerikába. Akkoriban többször felmerült, hogy tévés munkák miatt esetleg még hazatér, de azóta se láttuk képernyőn. Habár a Facebook-oldalán továbbra is tartja a kapcsolatot a követőivel, teljesen eltűnt a nyilvánosság elől.

A floridai élet pedig annyira bejött nekik, hogy nem is tervezik a visszaköltözést. Látogatóba azért még megfordulnak Magyarországon. Most is itt vannak, ami onnan derült ki, hogy Várkonyi Andrea megosztott a találkozójukról egy fotót.

Nicsak ki van itt? @GombosEdina végre!❤️ olyan jó újra látni! #baratnő#akkorishamesszevan#demostvégreitthon

– írta Várkonyi Andrea.

Kiemelt kép: Instagram/@varkonyiandrea_va