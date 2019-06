Lőttek Lindsay Lohan valóságshow-jának, mert kevés volt a drámázás

Könnycseppeket előkészíteni: Lohan míkonoszi realityjétől örökre el kell búcsúznunk.

Lindsay Lohan MTV-n futó Lindsay Lohan’s Beach Club című műsorának annyi, számolt be róla a Page Six. A reality kedvéért felhúzott míkonoszi szórakozóhely is bezár, a teljes kínosság igényéért. A lap információi szerint a készítők reménykedtek egy második évadban, de

nem volt elég dráma a műsorban, a szerkesztők ugyanis több összeomlást is vártak a szereplők részéről, de mivel ez nem történt meg, nem látják indokoltnak a következő fejezetet.

Lohan stábja megerősítette, hogy nem lesz folytatás, az MTV viszont nem kívánta kommentálni az ügyet.

Kiemelt kép: Edward Berthelot/Getty Images