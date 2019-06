Meghan hercegnének végre sikerült dadust választania

Szükségük is lesz rá mostanában.

Archie Harrison öt hete született meg, ami miatt Meghan hercegné és Harry herceg elég kialvatlanok mostanában. Még úgy is, hogy az elmúlt egy hónapban szinte csak szülői kötelezettségeiknek áldozták magukat.

A párnak azonban már nyárra is zsúfolt a programja, ősszel pedig afrikai turnéra indulnak, hogy eleget tegyenek királyi teendőiknek, ezért már nagy szükségük volt a segítségre.

A Harper’s Bazaar azt írja, hogy Meghan hercegnének sikerült kiválasztania fia dadusát, akiről annyit lehet tudni, hogy brit és nő. Az anyuka azonban nem akarja, hogy a dada nevelje fel Archie-t, ezért nem is költöztették be az otthonukba és hétvégenként nem is kell dolgoznia.

Kiemelt kép: Dominic Lipinski – WPA Pool/Getty Images