Kendall Jenner még nem evett abból, amiből az amerikaiak 99,9 %-a viszont igen

A Hershey’s Kisses Magyarországon nem feltétlenül ismert, de az amerikaiaknak olyan ez, mint mondjuk a szaloncukor. Mindenki tudja mi az és mindenki evett is már.

Ezt azért volt fontos megemlíteni, mert a Kardashianokról szóló reality legutóbbi részében Khloé Kardashian és húga, Kendall Jenner mélyenszántó beszélgetést tartottak a már említett csokoládéról. A BuzzFeed szerint előbbi bekapott egy Hershey’s Kisst, majd azt mondta, milyen finom, pláne úgy, hogy nagyon rég evett már ilyet. Mire megszólalt Kendall Jenner is, aki azt mondta:

És akkor valószínűleg fél Amerika a következő fejet vágta:

Mintha Magyarországon valaki azt mondaná, életében nem evett még túró rudit.

Persze a Kardashian család étkezési szokásai mindig is furcsák voltak. Ott van például Kylie Jenner, aki egészen 2018 szeptemberéig nem keverte össze a tejet és a müzlit, majd amikor megtette, az életét megváltoztató eseményként élte meg.

last night i had cereal with milk for the first time. life changing.

— Kylie Jenner (@KylieJenner) September 19, 2018