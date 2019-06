Láttad már Jimmy Fallont telitorokból üvöltözni?

Shailene Woodley megtanította.

A Hatalmas kis hazugságok legutóbbi jelenetében van egy jelenet, amikor Meryl Streep elmesél egy sztorit, ami arról szól, hogy kiordította magából a stresszt, majd be is mutatja, hogy hogyan.

Jimmy Fallon műsorában legutóbb Shailene Woodley volt a vendég, aki szintén szerepel a sorozatban. Ennek kapcsán csináltak egy rövid kis szkeccset, amiben Woodley elmeséli, hogy Streep megtanította őt is ugyanúgy ordítani, majd miután bemutatja, megtanítja Fallont is ugyanúgy üvölteni. Aztán a The Roots egyik tagja pont arra sétál be, hogy Woodley és Fallon ordítoznak, és ő is beszáll.

Kiemelt kép: Jamie McCarthy/Getty Images