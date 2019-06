Íme Psalm West.

Vagy ahogy édesanyja hivatkozott rá a képaláírásban, Psalm Ye. (Kanye West ugyanis nemrég kitalálta, hogy YE néven művészkedik majd tovább.)

Psalm mindenesetre a negyedik gyerek Kim Kardashianéknál és őt is béranya hordta ki. Május 10-én született meg és bár mutattunk már róla képet, azt azóta törölte a celeb. Reméljük, ezt nem fogja majd, így önnek is van esélye arra, hogy megnézze a gyereket, aki már most gazdagabb, mint fél Magyarország.

