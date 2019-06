Nem az a lényeg, hogy mi van ott, ahova elutazol, hanem az, hogy ott vagy

Kik azok a travel influenszerek? Tényleg van létjogosultságuk? Mi a különbség travel influenszer és travel influenszer között? Van-e értelme annak, hogy érdemi infót nem tudunk meg helyekről, csak azt, hogy hogyan néz ki a celeb ugyanabban a bikiniben három országgal arrébb? Ennek jártunk utána.

Amennyiben az influenszereket nevezhetjük ingyenélőknek, úgy nevezhetjük a travel influenszereket akár ingyenutazóknak is, persze nem úgy, mint azokat, akik az M1/M7 kivezetőjénél állnak a kezükben VIENNA feliratú táblákkal. Ez egy egészen más fajta ingyenutazás.

Az utazásra szakosodott influenszereket általában utazási irodák, repülőgép-társaságok vagy hotelek, de akár bankok is szponzorálhatják, cserébe azért, hogy pár hashtagben megemlítsék őket vagy bejelöljék őket helyszínül egy Instagram-posztjukban.

Vagy hogy akár az utazásról szóló 14 perces videó közel fele csak arról szóljon, hogy milyen csodálatos dolog bankkártyával fizetni külföldön.

Erre tökéletes példa Abosi Barni alábbi videója az Arab Emirátusokról, amit egy bank szponzorált, és amiben túl sok dolgot nem tudhatunk meg az adott országról (vagy városról) azon túl, amit amúgy is mindenki tud róla. Illetve de, megtudhatjuk még, hogy a srác nagyon ügyesen használ videós effekteket, ehhez viszont nem feltétlenül szükséges több ezer kilométert utazni.

A travel influenszerek által közvetített tartalomból általában csak a lényeg hiányzik: az, hogy mégis mi történik abban az országban vagy városban, ahova elutaztak. Milyen ott a kultúra, mi a történelme, milyen nyelvet beszélnek, milyen az építészete, mik azok a helyek, ahova érdemes elmenni a mainstream és ismert turista-csomópontokon felül. Cserébe viszont kapunk egy rakás bikinis meg szép ruhás fotót, sokszor olyan hátterekkel, amihez el sem kellett volna utazni.

Mert nem az a lényeg, hogy mi van ott, ahova elutazol, az a lényeg, hogy te ott vagy.

A képek főszereplője nem egy város, vagy egy ott található épület/kiállítás/környezet, hanem maga az influenszer, aki csak egy szép háttérnek használja az egészet egy újabb képhez. Követőiben ezzel nem azt erősíti, hogy utazzanak el ők is megismerni egy másik helyet a világban, hanem azt, hogy utazzanak el oda azért, hogy róluk is készüljön ott egy hasonló fotó — gyakran centire pontosan ugyanaz a fal előtt.

A magyar celebek közül is rengetegen kezdtek bele az utóbbi időben a travel influenszerkedésbe, közülük Ördög Nórának és Nánási Pálnak például egész jól is sikerült a dolog, de hihető tartalmat inkább csak YouTube-ra sikerült gyártaniuk. Ha valaki csak az Instagramon követi mondjuk Ördögöt, annyit láthat, hogy a műsorvezető – és az aktuális szponzorterméke, ami miatt valószínűleg külön bőröndöt kellett feladnia – mindenhol ott van, de hogy ezeken a helyeken mi történik és miért érdemes odamenni, az már nem derül ki.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Ördög Nóra (@ordognora) által megosztott bejegyzés, Ápr 13., 2019, időpont: 7:56 (PDT időzóna szerint)



Az ismertebb celebek közül egészen hasonló Iszak Eszter Instagramja is, aki a rengeteg más dolga mellett újabban travel influenszerkedik is, viszont inkább csak magát fotóztatja szép hátterek előtt. Oké, Ördöghöz hasonlóan neki is van YouTube-csatornája, ahol bővebben is megmutatja utazásait, de sajnos ezekből a videókból sem tudunk meg többet. Ez persze leginkább azért lehet, mert legutóbbi, Dominikai Köztársaságban készült videójából kiderült, hogy Iszak

ideje nagy részét a hotelben, illetve annak környezetében töltötte,

viszont lelkesen mesélt arról, hogy milyen programok várják az oda érkező turistákat – például habparti a homokos strandon, ami indokolatlanságán belül pár izgalmas, környezetszennyezéssel kapcsolatos kérdést is felvet.

Az egyik legújabb utazgató magyar celeb Debreczeni Zita, és ha csak az ő Instagramját nézzük, ugyanazt mondhatjuk el róla is, mint Iszakról. Itt van rögtön az alábbi kép, ami Thaiföldön készült, de ugyanúgy készülhetett volna Nyíregyházán is, mert rajta és egy kádon kívül nem látunk semmit.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon ANNONI ZITA📷 (@zitadebreczeni) által megosztott bejegyzés, Máj 5., 2019, időpont: 3:15 (PDT időzóna szerint)



Ezek után viszont meglepetés volt átkattintani a Made in Annoni-ra, ami férjével, Gianni Annonival közös utazós Instagram-oldala. Nyilván itt is rengeteg az önfotózós, szép hátteres és nulla tartalommal bíró kép, de lényegesen többet tudhatunk meg a helyekről, ahol jártak, és lényegesen több olyan fotó is van, amin pár fokkal őszintébb dolgokat láthatunk.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Made in Annoni 🇮🇹🇭🇺 (@madeinannoni) által megosztott bejegyzés, Ápr 8., 2019, időpont: 12:21 (PDT időzóna szerint)



Aztán ott van Zimány Linda is, akinek munkaköre alapvetően már a jogászkodás, de ettől még erősen benne van a hazai celebek travel influenszer-csapatában is – 2018-ban például négy hónap 20 hétvégéjéből 14-et utazással töltött. Nemrég pedig Montenegróban járt, ahova a képeket elnézve vélhetően csak azért ment, hogy minél több fotó készüljön róla a hotel erkélyének támaszkodva.

A magyar influenszerek persze nyilván nem maguktól találják ki, hogy miként tálalják követőiknek az utazós-fotókat. Külföldi társaik évek óta ezt tolják az arcunkba Instagramon – rommá filterezett gyönyörű fotók extrém helyszíneken, és természetesen mindegyik képen szerepel az adott influenszer is, egyfajta bizonyítékként, hogy bizony ő volt ott, nem pedig más. Ezek az emberek sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnek arra, hogy képeik miként néznek ki, hogy ha valaki rátéved az oldalukra, akkor az egységes képet adjon, és mindegyik fotója – helyszíntől és napszaktól függetlenül – ugyanolyan színekben pompázzon. Nyilván tökjó ránézni például a brit Jennifer Tuffen oldalára, mert olyan érzés, mintha egy cukorkaboltban lennénk, de miután végignézünk húsz ugyanolyan színűre filterezett képet, amik húsz különböző országban készültek, úgy is érezzük magunkat, mintha megettünk volna hat kiló selyemcukrot.

És ugyanez az érzésünk lehet a 2,7 millió követővel rendelkező Jack Morris Instagramja után is, aki a rószaszínnel szemben inkább a földszíneket részesíti előnyben, de ha egy képét láttuk, gyakorlatilag láttuk az összeset.

Persze arra már ők is rájöttek, hogy ha csak fotókat gyártanak, az egy idő után unalmas lehet, így a nagyon menő influenszerek az instagramos tartalom mellé már videókat is gyártanak, ám ezek sem túl informatívak, inkább csak szépek. A legtöbb olyan, mint egy videóklip — nemcsak hangulatában, de minőségében is, vagyis látszik rajtuk, hogy egy komplett stáb dolgozott rajta. Az összes létező giccses klisé megtalálható ezekben, kezdve azzal, hogy

az influenszer srác csaja kígyóval a nyakában táncol lassított felvételen, majd egy tengerparti tábortűz körül motoroznak szintén lassított felvételen, mert az ember ugye általában ilyeneket csinál, amikor Balin jár.

De akkor mitől lesz valaki jó travel influenszer?

A legjobb ellenpélda a fentiekre talán Horváth Lilla. Bár az ő Instagramján is túlnyomórészt szelfiket látunk, YouTube-csatornáján, a Lilla vlogján azonban tényleg tartalmas videók vannak, amik nem ahhoz hozzák meg az ember kedvét, hogy elmenjen klasszikus szelfi-helyszínekre, hanem hogy ténylegesen megnézzen a világon pár másik helyet is a saját városán kívül. A legtöbb esetben Kínát és azon belül Sanghajt, ugyanis Horváth ott él.

Összességében elmondhatjuk, hogy a klasszikus értelemben vett travel influenszerek zömétől sok tartalmat vagy információt a legtöbb esetben nem kapunk. Kapunk viszont szépen megkomponált képeket, így viszont nem teljesen tiszta, hogy miért nem nevezik magukat inkább instafotó influenszereknek, mert a fotós utómunkákba lényegesen több energiát fektetnek, mint abba, hogy bemutassák a helyeket, ahol jártak.

Kiemelt kép: Instagram/Jack Morris