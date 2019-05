Chris Hemsworth vegán diétával gyúrta ki magát Thorrá edzője szerint

Luke Zocchi a személyi edzője Chris Hemsworth-nek, a Today Extrának pedig elmondta, hogyan készítette fel a Thort játszó színész a legutóbbi két Bosszúállók-filmre.

Chris-t húsmentes diétára fogtam a Bosszúllók harmadik és negyedik részéhez. Majdnem 95%-ban csak vegán étrendje volt. Három naponta esetleg kapott egy nagyon pici húst, de többnyire csak növényi eredetű dolgokat evett.

Zocchi elmondta, hogy a színész a szükséges protenit borsóból és szója hamburgerből szerezte be hús helyett. Napi 3500 kalóriát evett, néha többet is, hogy kigyúrja magát a szerepre. A Daily Mail ausztrál kiadásának elmondta, hogy napi egy vagy két edzés mellett napi hatszor evett, főleg tiszta proteint és zöldséget. De persze azért néha ő is csalt.

Néha kapott egy nagyon kevés csokit is, nem fogok hazudni.

