Lucy Liu anyjának nem volt túl lelkes a reakciója arra, hogy a lánya csillagot kapott Hollywoodban

Ahogy arról mi is beszámoltunk, hónap elején Lucy Liu is csillagot kapott a hollywoodi Walk Of Fame-en, utolsóként a Charlie angyalai három sztárja közül.

Most James Corden vendégeként szóba került ez is a Late Late Show-ban. Liu elvitte a gyerekét is a ceremóniára, akit először láthatott a nyilvánosság. Mint mesélte, az anyja nem igazán örült ennek, sőt, jól le is teremtette, hogy megmutatta a fiát az embereknek, innentől tudják, hogyan néz ki, és biztos el fogják rabolni. Ezen túl csak annyi volt a reakciója arra, hogy csillagot kapott, hogy mindig győződjön meg róla, hogy senki nem ír alá csekkeket a nevében. De ő így fejezi ki a szeretetét, tette hozzá viccelődve.

Kiemelt kép: Albert L. Ortega/Getty Images