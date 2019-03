Négy év alatt diagnosztizálják itthon, mégis összetehetjük a két kezünket

Március az endometriózis hónapja, emiatt üdítőnek is nevezhetjük azt a jelenséget, mikor a hazai YouTube-közeg félretéve a havi kedvenceket és az ezer forintért vásárolt, leárazás végi akciós rongyokat, időt és figyelmet szentel ennek a népbetegségnek, amiről érthetetlen módon, továbbra sincs értékes közbeszéd. Korábban már írtunk a HeyJulie nevű csatornáról, akinek készítője, Julcsi osztotta meg igencsak rémisztő tapasztalatait a magyar egészségügyről, most azonban újabb videót posztolt, ami legalább annyira tanulságos.

Mivel a történet ijesztő, de közel sem egyedülálló, komoly beszédtémát szolgáltatott a közösségi médiában, így a szakemberekkel együtt beszélget a témában az influenszer — merthogy tapasztalatokkal vegyített nézői kérdések érkeztek korábban.

Ismétlés: mi az endometriózis? Endometriózis alatt azt értjük, amikor a méh nyálkahártyasejtjei nem a méhben, hanem valahol máshol, a méh üregén kívül jelennek meg. Gyulladást okoznak és meddőség is kialakulhat, ha nem detektálják időben, illetve nem kezelik megfelelően.

Két beszélgetőpartner volt, Salamon Adrienn, az Együtt Könnyebb Női Egészségért Alapítvány elnöke, illetve dr. Bokor Attila, aki többek között az Endometriózis Centrum vezető szakorvosa. Salamon egyből belecsap, ugyanis elmondja, hogy ma több mint 200.000 nőt érint a probléma Magyarországon, és minden második fájdalmas menstruáció mögött endometriózis húzódik meg, mégsincs róla beszédtéma. A problémát főként az okozza, hogy nincs egyetlen olyan tünet, amivel egyértelműen lehetne detektálni a betegséget. Sok esetben viszont a jeleit sem látják, pusztán egy későbbi meddőség után tárulhatnak fel az okok.

A szakorvos szerint ugyanakkor nagyon könnyen meg lehet állapítani, hogy endometriózisra kell-e gyanakodnia a páciensnek, ennek egy ismérve van:

Az összes beteg négyötödének fájdalmas a menstruációja, ami nem normális dolog. Akinek fáj a menzesze, esetleg gondoljon arra, hogy endometriózisa lehet. Nem mindenkinek van, akinek fájdalmas, de az már elég gyanús. Az a baj ezzel a betegséggel, hogy csak műtéttel lehet diagnosztizálni. […] Csak hastükrözéssel lehet igazolni, ez nagyon megnehezíti a dolgot, mert nem lehet mindenkit azonnal műtőbe vinni. Ez azt is jelenti, hogy a tünetek kezdete és a végleges diagnózis között több év telik el.

Ennek a folyamatnak az ideje Magyarországon nagyjából 4 év, a német nyelvű államokban 7, a briteknél 8, Amerikában pedig 9, tehát nem lehet azt mondani, hogy feltétlenül rosszak lennének a körülmények itthon.

Ignorálni viszont nagyon nem ajánlott, merthogy súlyosabb esetekben további szövődmény is kialakulhat, ami egyéb szervekre is átterjedhet, mint például a máj vagy az agy. Illetőleg az sem teljesen mindegy, hogy egy előrehaladott állapotban lévő endometriózis esetében a műtéti eljárás is jóval komplikáltabb, hosszadalmasabb, holott gyors felismeréssel majdhogynem rutinműtétként lehet rá tekinteni, igen nagy százalékos hatékonysággal.

Fogamzásgátló mint segítség? Dr. Bokor elmondása szerint, aki fogamzásgátlót szed, az tünetmentes, de nem lehet kizárni, hogy van endometriózisa. A műtét után pedig érdemes ösztrogén szintet csökkentő gyógyszert szedni, ha nincs tervben gyerekvállalás.

A doktor azt is elmondta, nincs megfelelő okozati kezelése a betegségnek, így étrendet sem lehet javasolni, de egy-két kutatás szerint a finomított cukor és a vörös hús valamelyest súlyosbítja a betegség lefolyását:

Ennek a betegségnek nem ismerjük az okát, nincsen megfelelő oki kezelés, nem tudunk senkin olyan műtétet végezni, ami a betegség okát megszüntetné, ezért a műtétek során a lehető legjobb állapotot hozzuk létre. Minden második beteget újra kell operálni.

Az viszont egészen biztos, hogy a krónikus stressz elkerülése kulcsfontosságú, mert elősegíti az endometriózis kialakulását, de az újra kialakulást is.

Ekkor közbe is vág Julcsi, hogy „el lehet menni virágkötőnek” — humorral oldva kicsit a sokakra ijesztően ható témát. Majd Salamon is elmondja, nincs olyan, hogy stresszmentesség, de vannak technikák a nyugodtabb életre:

A stresszt senki nem tudja elkerülni az életében, de meg lehet tanulni kezelni. Az életmódváltás, például bizonyos ételek, finomított dolgok elhagyása, javít az állapoton. Nem gyógyítja meg az endometriózist, de a tüneteket csökkenti

— magyarázta a szakértő, majd a doktor is hozzátette, minden olyan sport, ami növeli a vér oxigéntartalmát (tehát futás, biciklizés, úszás), jó hatással van a betegségre.

A meddőség kérdése talán a legtöbbeket foglalkoztató szövődménye az endometriózisnak, és mint kiderült a beszélgetésből, minden második nőnek ettől a betegségtől alakulnak ki teherbe eséssel kapcsolatos problémái, de ennek az okát sem mindig tudják pontosan.

Szóba került az öröklődés kérdése is: a számok azt mondják, ha valakinek a szülő-nagyszülő érintett volt a betegségben, nála hétszer nagyobb a valószínűsége a kialakulásnak. Emiatt genetikailag öröklődő betegségre gondol mindenki, viszont az orvostudomány mégsem talál olyan bizonyítékot, olyan gént vagy géneket, ami vagy amik miatt egyértelmű következtetést lehetne levonni.

Tehát nem genetikailag öröklődik, ami tovább ködösíti az endometriózis tanulmányozását.

