ByeAlex: Engem nem viselt meg apukám halála

Néhány hete volt, hogy ByeAlex arról beszélt közösségi oldalán, hogy időnként még most is előfordul, hogy fel akarja hívni az édesapját, de aztán rájön, hogy már több mint négy éve elveszítette. Ehhez képest a zenész most azt mondta a Borsnak, hogy könnyen túljutott apja halálán. A sírás helyett, édesanyjáért aggódott.

Biztos sokaknak meghökkentő lesz, de engem nem viselt meg, nem tört össze apukám halála. Egyszerűen tudomásul vettem, amikor telefonon közölték velem, hogy elment. Haragudtam rá, mert a láncdohányzásnak és a negatív életszemléletének köszönhette, hogy ide jutott ötvenhárom évesen. Nem sajnálkoztam egy percig sem, csak azt éreztem, hogy anyukám fájdalmát kell oldanom valahogy

– nyilatkozta ByeAlex, aki azt is elmondta, milyen volt a viszonya az apjával.

Jó kapcsolatban voltunk, tiszteltem, de apukám nem volt egy ilyen szuperhős apa, mint amit a filmekben látunk. Ő egy dolgos, kötelességtudó fickó volt két gyerekkel, feleséggel, de érzelmeket nem igazán közvetített felénk. Kemény ember volt, és engem is arra nevelt, hogy az legyek. Az én szeretetnyelvem viszont másmilyen.

