Lady Gaga reagált az őt Bradley Cooperrel összeboronáló pletykákra

Az Oscar óta megy a pletyka, hogy Lady Gaga és Bradley Cooper között biztos van valami, az alapján, ahogy a Shallow előadása közben egymásra néztek. Gagát most Jimmy Kimmel kérdezte róla a műsorában, a sztár pedig tagadta a dolgot. Elmondta, hogy amikor egy szerelmes számot adnak elő, azt szeretnék, hogy a közönség átérezze és reagáljon rá, de az egész csak performansz, színészet. Példaként felhozta azt, hogy három éven keresztül Tony Bennettet ölelgette a színpadon, de ettől még ez is csak egy előadás volt. Egyébként azt is elárulta, hogy Cooper pontosan megtervezett mindent az Oscaros fellépésüket illetően a világítástól a kameraszögeken át egészen addig, hogyan és mit csinálnak éneklés közben.

Mi amúgy megmondtuk, de most, hogy a popsztártól is hallottuk ezt, talán el lehet ezt engedni.

Kiemelt kép: YouTube