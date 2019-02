Katy Perry egy nagy lila pacának öltözött, aztán bekékült

Az énekesnő az American Idol ítészeként vendégeskedett a szerda reggeli Good Morning America című műsorban, ahová tetőtől talpig lilában érkezett. Ezt pedig szó szerint kell érteni.

Lila bőrszoknyájához egy csíkos lila felsőt választott, felé pedig egy lila lakk kabátot. A cipője és a fülbevalója is lila volt, sőt még a rúzsa is. Ráadásul minden nagyon fodros volt és szőrős, amitől az összhatás egyszerűen túlzásnak tűnt.

Shutterstock Editorial (@shutterstocknow) által megosztott bejegyzés, Febr 27., 2019

És ha mindez nem lenne már önmagában is too much, – pláne a Grammyn viselt rózsaszín puffancs ruhája után – Katy Perry fokozta a dolgot. A lila szett után kékre váltott.

PAP CULTURE (@papculture) által megosztott bejegyzés, Febr 27., 2019

Kiemelt kép: Anthony Harvey/Getty Images