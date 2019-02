Már egy ideje be volt lengetve, hogy Vasvári Vivien szerepelni fog a Gyertek át! új évadában, most a pontos időpont is kiderült. Az RTL Klub kitette az internetre a következő adás reklámját, amiben Vasvári is szerepel Gáspár Laci, a Barátok köztből ismert Solti Ádám, és Tokár Tomi, továbbá párjaik mellett.

Kiemelt kép: RTL Klub