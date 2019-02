Delhusa Gjon szerint Pápai Jociék lemásolták az ötletét, mert apáról szól a daluk

A Bors számolt be róla, hogy Delhusa Gjon nem konkrétan plágiummal, de valami hasonlóval vádolta meg Pápai Joci eurovíziós dalát. A fő érve mellette pedig az, hogy mindkét dal apáról szól, szerinte meg ő volt az első, aki erről a témáról írt dalt Magyarországon.

A dal nem meríti ki a plágium fogalmát, viszont ezt az ötletet én már kétszer megírtam. Megírtam az Apám egy szóra című számot, és magát az ötletet innen meríthették. Anyáról sokat, de apáról szóló dalt eddig nem hallottam más tollából, nekem viszont kettő is van! A dalom szellemiségét kölcsönözték ki, ami egy szívzenészt talán még érzékenyebben érint, mint a zenei plágium.

Természetesen elmélete is van rá, hogyan hallhatta a dalt Pápai, és pont ugyanannyira értelmetlen, mint a fenti mondat, hisz túl specifikus feltételezés, miközben a dal 17 éves és elérhető az interneten is.

Van egy stúdió, ahol jártam nem is olyan régen, és ahol pont az apámhoz írt dalt mutattam meg. Sokan stú­dióznak itt, szerintem Joci is, és akár így is történhetett az ötletem kölcsönvétele.