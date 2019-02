Ha köhögsz Jake Gyllenhaal előadása közben, akkor hoz neked egy pohár vizet

Jake Gyllenhaal színáházi élményeiről beszélt Jimmy Fallon műsorában, a The Tonight Show-ban. Az apropó az volt, hogy a színész számtalan filmszerepe ellenére továbbra is játszik színházban is, jelenleg éppen egy két részes monológ egyik felét adja elő. A színész elmondta, hogy rendszeresen akadnak zavaró tényezők, mint a túl hangos cukorkabontás, vagy éppen valaki behallatszódó éneklése kintről. A legdurvább eset viszont az volt, amikor valaki annyira durván köhögött, hogy a színész a monológ közepén megkérdezte, hogy minden rendben van-e. Aztán miután folytatódott a köhögés, megállította az előadást, elugrott egy pohár vízért, majd ott folytatta a monológot, ahol abbahagyta.

Kiemelt kép: YouTube