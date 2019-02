Már Alec Baldwin gyerekei is unják a Trump paródiáját

Alec Baldwin 8 hónapja született gyereke volt a téma Ellen DeGeneres showjában, ahol a színész közös képek mellett videót is mutatott róla. Elmondta, hogy nem akart neki valamilyen exotikus nevet adni, mint a legtöbb celeb, úgyhogy a Romeo mellett állapodtak meg a feleségével. Természetesen a Trump paródiája is szóba került a Saturday Night Live-ban, a színész pedig elmondta, hogy a gyerekeinek már elege van belőle. Sőt, Trumppal szoktatja le rossz szokásokról, mondott egy példát is rá, hogy az egyik gyereke megkérdezte, hogy Trump piszkálja-e az orrát, Baldwin pedig rávágta, hogy persze, így a gyerekének elment a kedve tőle.

Kiemelt kép: YouTube