Vajna Tímea posztolta Arnold Schwarzenegger gyászbeszédét

Schwarzenegger, Rubint Réka és Fenyő Iván is ott volt Andy Vajna temetésén

Andy Vajna özvegye már egy rakás videót megosztott InstaStory-jában férje temetéséről. A búcsúztató után nem sokkal még a díszőrségről és a virághalmokról posztolt, csütörtök délután pedig Arnold Schwarzenegger gyászbeszédéből is több részletet láthattak követői.

A sztár egy tolmácsot is kapott, hogy mindenki értse a történeteit, amelyek egyáltalán nem voltak szomorúak. Sőt, a gyászoló tömeg több alkalommal is hangosan nevetett a sztorikon, amik továbbra is csak 24 órán keresztül érhetőek el Vajna Tímea közösségi oldalára kattintva.

Kiemelt kép: Kevin Winter/Getty Images