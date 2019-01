Gasztroversennyel és sapkában jógázással elindult Fluor vlogja

Fluor három barátjával indított utazós vlogot Útinaplopók címmel, aminek felkerült már a YouTube-ra az úgynevezett nulladik része, ami leginkább sorozatának többi szereplőit mutatja be, továbbá a köztük levő dinamikát. Az elején a rapper meglepetésjógázni megy a Margitszigetre, ennek kapcsán több dolog is kiderül róla. Például az, hogy elszakadt egy lábtörés után a térdében a szallag, ezért nem igazán tud sportolni. Meg az is kiderül, hogy Kozsónak a tincse volt, az Fluornak a sapkái, gyorsan le is cseréli a sapkáját jóga előtt, nehogy már béna simléderesben homorítson. A jógát egy kajakészítő verseny követte, aminek győztesét lájkok döntik el, bőkkenő csak az, hogy mindenkét versenyőznek a saját oldalára tölti, az egyik versenyző pedig Fluor, aminek hatalmas követőbázisa van.

Kiemelt kép: YouTube